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Коттеджи с видом на море в Василика, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 9 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 9 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 7 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 7 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 265,000
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