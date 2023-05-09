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Коттеджи в Василика, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 345,000
Коттедж 4 спальни в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 265,000
Коттедж 8 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 8 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 660,000
Коттедж 4 спальни в Василика, Греция
Коттедж 4 спальни
Василика, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 5 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 5 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в Souroti, Греция
Коттедж 3 спальни
Souroti, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 190,000
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 9 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 9 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Lakkia, Греция
Коттедж 3 спальни
Lakkia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 5 спален в Souroti, Греция
Коттедж 5 спален
Souroti, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 7 спален в Lakkia, Греция
Коттедж 7 спален
Lakkia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 265,000
Коттедж 5 спален в Василика, Греция
Коттедж 5 спален
Василика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
€ 390,000
Коттедж 10 спален в Василика, Греция
Коттедж 10 спален
Василика, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 525,000
Коттедж 4 комнаты в Василика, Греция
Коттедж 4 комнаты
Василика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 200,000
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