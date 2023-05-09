Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Василика
  7. Квартиры

Квартиры в Василика, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Souroti, Греция
Квартира 3 спальни
Souroti, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€ 135,000
Квартира 3 спальни в Monopigado, Греция
Квартира 3 спальни
Monopigado, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 45,000
Realting.com
Перейти