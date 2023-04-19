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Купить коттедж в Вартоломьон, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Неохори Миртутион, Греция
Коттедж 2 спальни
Неохори Миртутион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
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