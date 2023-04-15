Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Vari Municipal Unit, Греция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 7 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти