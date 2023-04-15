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  5. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  6. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 8 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 840 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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