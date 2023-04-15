Купить вилла в Vari Municipal Unit, Греция

Вилла 4 спальни Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,600,000

Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …