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Купить таунхаус с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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