Купить недвижимость с видом на море в Vari Municipal Unit, Греция

Коттедж 3 спальни Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,350,000

Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…