ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Купить недвижимость с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 850,000
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 660,000
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Вилла 8 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 840 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты