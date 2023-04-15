Купить коттедж в Vari Municipal Unit, Греция

Коттедж 4 комнаты Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 4 Количество комнат Количество этажей 1

€ 1,000,000

Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…