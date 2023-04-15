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Купить квартиру в Vari Municipal Unit, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 170,000
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
Квартира 5 комнатв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 670,000
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 850,000
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 1 спальняв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат 52 м²
€ 170,000
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Vari-Varkiza 52 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 Bath…

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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