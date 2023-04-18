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Купить вилла в Тимбаки, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнатыв Kamilari, Греция
Вилла 3 комнаты
Kamilari, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается каменная вилла с двумя спальнями в поселке Камилари. Вилла имеет черты критской ар…
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