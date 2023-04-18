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Купить недвижимость в Тимбаки, Греция

3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Kalamaki, Греция
Дом 5 спален
Kalamaki, Греция
4 ванных комнат
€ 1,000,000
This amazing villa for sale in Kalamaki, Heraklion, is a large and newly built villa develop…
Дом 3 спальнив Kamilari, Греция
Дом 3 спальни
Kamilari, Греция
3 ванных комнат
€ 450,000
Ираклион, красивая вилла на продажу в Камилари, была построена на холме с видом на Южно-Крит…
Вилла 3 комнатыв Kamilari, Греция
Вилла 3 комнаты
Kamilari, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается каменная вилла с двумя спальнями в поселке Камилари. Вилла имеет черты критской ар…
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