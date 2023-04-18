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Купить недвижимость в Troezen, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Troezen, Греция
Дом 3 комнаты
Troezen, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 621751 - Квартира на продажу в Ermioni Plepi для € 170.000 . Это 100 кв. м…
Дом 3 комнатыв Troezen, Греция
Дом 3 комнаты
Troezen, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
Цена по запросу
ID Real Estate: 11507 - Akti Ydras, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ ж…
Дом 4 комнатыв Troezen, Греция
Дом 4 комнаты
Troezen, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м²
Цена по запросу
Property Code: 581300 - House FOR SALE in Ermioni Plepi for €260.000. This 151 sq. m. House …
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