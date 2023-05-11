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Виллы с видом на горы в Trilofos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
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