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Виллы в Trilofos, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
€ 800,000
Вилла 6 спален в Kardia, Греция
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
€ 550,000
Вилла 7 спален в Kardia, Греция
Вилла 7 спален
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 530,000
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 5 спален в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 6 спален в Trilofos, Греция
Вилла 6 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
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