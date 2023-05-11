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Таунхаусы в Trilofos, Греция

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19 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 215,000
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 220,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 240,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 510,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 320,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Таунхаус 3 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 275,000
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