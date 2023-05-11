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Жильё с бассейном в Trilofos, Греция

4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 5 спален в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 6 спален в Trilofos, Греция
Вилла 6 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 500,000
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 330,000
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