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  6. Trilofos

Жильё с видом на море в Trilofos, Греция

32 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 110,000
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
€ 450,000
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Вилла 7 спален в Kardia, Греция
Вилла 7 спален
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 220,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 240,000
Вилла 4 спальни в Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 530,000
Вилла 4 спальни в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 800,000
Вилла 5 спален в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 900,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 510,000
Коттедж 2 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Таунхаус 4 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 320,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 1 комната в Kardia, Греция
Квартира 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коттедж 4 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 4 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 510,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 275,000
Коттедж 13 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 13 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 1
€ 450,000
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