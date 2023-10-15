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Дома с бассейном в Trilofos, Греция

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15 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,05 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Kardia, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Kardia, Греция
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 287 m2, 2 Уровн…
€595,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Kardia, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Kardia, Греция
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Этаж -1
Первый уровень (цокольный этаж): 1 гостиная, 1 спальня, 1 кухня, 1 ванная комната и склад. О…
€990,000
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 10 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 3 WC Площадь: 600 m2, 3 Ур…
€2,80 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Kardia, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Kardia, Греция
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 220 m2, 2 Уро…
€520,000
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Kardia, Греция
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Kardia, Греция
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 500 m2, 3 Уровни, Не важно, Скла…
€1,000,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Этаж -1
Tagarades ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 3 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€393,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж -1
Neo Risio ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровн…
€330,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Этаж -1
Kardia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€800,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 3
Площадь 540 м²
Этаж -1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни,…
€690,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kardia, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 310 м²
Этаж -1
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 310 m2, 3 Уровни,…
€500,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kardia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из одной сп…
€800,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Trilofos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€900,000
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings в Trilofos, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€500,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€330,000
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