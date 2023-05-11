Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Trilofos
  7. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Trilofos, Греция

Коттедж В архив
Очистить
10 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 2 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 220,000
Коттедж 4 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 200,000
Коттедж 4 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€ 510,000
Коттедж 13 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 13 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 13
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 390,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 420,000
Realting.com
Перейти