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Квартиры с видом на море в Trilofos, Греция

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9 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
€ 450,000
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 1 комната в Kardia, Греция
Квартира 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
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