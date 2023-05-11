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Квартиры с видом на горы в Trilofos, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 105,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 105,000
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