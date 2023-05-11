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Квартиры в Trilofos, Греция

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18 объектов найдено
Квартира в Kardia, Греция
Квартира
Kardia, Греция
Площадь 315 м²
€ 120,000
Квартира 2 комнаты в Trilofos, Греция
Квартира 2 комнаты
Trilofos, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
€ 450,000
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Квартира 4 спальни в Kardia, Греция
Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Площадь 187 м²
€ 250,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Trilofos, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 380,000
Квартира 1 спальня в Trilofos, Греция
Квартира 1 спальня
Trilofos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 95,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 1 комната в Kardia, Греция
Квартира 1 комната
Kardia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 105,000
Квартира 1 спальня в Kardia, Греция
Квартира 1 спальня
Kardia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Квартира 2 спальни в Kardia, Греция
Квартира 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 105,000
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