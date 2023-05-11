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Жильё в Trilofos, Греция

84 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 480,000
Квартира в Kardia, Греция
Квартира
Kardia, Греция
Площадь 315 м²
€ 120,000
Вилла 6 спален в Kardia, Греция
Вилла 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
€ 550,000
Вилла 4 спальни в Trilofos, Греция
Вилла 4 спальни
Trilofos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
€ 800,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 215,000
Таунхаус 2 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 110,000
Коттедж 3 спальни в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 350,000
Квартира 2 комнаты в Trilofos, Греция
Квартира 2 комнаты
Trilofos, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 110,000
Таунхаус 3 спальни в Trilofos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Квартира 8 комнат в Trilofos, Греция
Квартира 8 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 3
€ 450,000
Квартира 5 спален в Kardia, Греция
Квартира 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 1 комната в Trilofos, Греция
Коттедж 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 105,000
Коттедж 1 комната в Trilofos, Греция
Коттедж 1 комната
Trilofos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Дом 6 спален в Trilofos, Греция
Дом 6 спален
Trilofos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
€ 500,000
Квартира 4 спальни в Kardia, Греция
Квартира 4 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 4
Площадь 187 м²
€ 250,000
Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
€ 690,000
Дом 2 спальни в Kardia, Греция
Дом 2 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
€ 290,000
Дом 6 спален в Kardia, Греция
Дом 6 спален
Kardia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
€ 800,000
Квартира 3 спальни в Kardia, Греция
Квартира 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Trilofos, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 380,000
Дом 5 спален в Trilofos, Греция
Дом 5 спален
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 377 м²
€ 410,000
Дом 3 спальни в Kardia, Греция
Дом 3 спальни
Kardia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 330,000
Дом 5 спален в Trilofos, Греция
Дом 5 спален
Trilofos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
€ 1,000,000
Таунхаус 4 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Вилла 7 спален в Kardia, Греция
Вилла 7 спален
Kardia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Kardia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Trilofos, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 300,000
Коттедж 6 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 6 комнат
Trilofos, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 300,000
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