Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Трикала

Жильё с видом на горы в Трикала, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 2 спальни в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Маттеос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,578
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3…
Коттедж 6 комнат в Керамоти, Греция
Коттедж 6 комнат
Керамоти, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 167,240
Продается 0-этажный коттедж площадью 186 кв.м в Кавале. Недвижимость продается с мебелью. К …
Дом 5 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
180 м²
€ 520,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Вилла 6 спален в Греция, Греция
Вилла 6 спален
Греция, Греция
7 ванных комнат 400 м²
€ 2,500,000
Это великолепное поместье, расположенное в престижном районе Коммено, всего в нескольких шаг…
Вилла 3 спальни в demos kassandras, Греция
Вилла 3 спальни
demos kassandras, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,475,648
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Квартира 4 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Код недвижимости: 14432 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, уровни 2 Pal…
Вилла 5 спален в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 885,389
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 68 м² 5 Этаж
€ 170,000
A, Apartment 68 sq.m., 1 level, 5th floor, penthouse, at residential area, year of construct…
Таунхаус 2 спальни в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Скала Потамиас, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 216,428
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 11 спален в периферия Аттика, Греция
Коттедж 11 спален
периферия Аттика, Греция
15 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 373,831
Продается 4-этажный коттедж площадью 504 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Дом 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
135 м²
€ 90,000
Неоклассический Отдельный дом 135 кв.м на участке 271 кв.м., построенный в 1930 году, нуждае…
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 180,000
Property Code: HPS3560 - Apartment FOR SALE in Pallini Polichrono for €180.000 . This 70 sq.…

Параметры недвижимости в Трикала, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти