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Купить вилла с бассейном в Triandria Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
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