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Купить таунхаус в Triandria Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 145,000
Продается трехуровневый таунхаус в восточном районе г. Салоники. Площадь дома составляет 135…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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