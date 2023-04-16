Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Студии

Купить квартира-студия с видом на горы в Triandria Municipal Unit, Греция

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат 105 м² Количество этажей 1
€ 336,030
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 7 спаленв Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 442,455
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Вилла 3 спальнив Souleika, Греция
Вилла 3 спальни
Souleika, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,229,042
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 3 спальнив Агии Пантес, Греция
Коттедж 3 спальни
Агии Пантес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 516,198
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 3 сп…
Дом 5 комнатв Македонии и Фракии, Греция
Дом 5 комнат
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат 160 м²
€ 595,054
Новые виллы с красивым видом на море и частным бассейном. Площадь двух вилл 135 кв.м. и двух…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 143 м² 2 Этаж
€ 370,033
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 143 m2, 2-й э…
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 137,653
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Домв Периволия, Греция
Дом
Периволия, Греция
€ 550,000
Это отреставрированное здание для продажи в старом городе Ханья-Крит, расположенном в самом …
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 73,743
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Коттедж 2 спальнив Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 83,575
Продается 1-этажный коттедж площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 121 м² 6 Этаж
€ 510,046
Karampournaki ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 121 m2, 6-…
Вилла 3 спальнив Мегара, Греция
Вилла 3 спальни
Мегара, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,458,084
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти