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Купить квартира-студия в Triandria Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 ваннаяв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 36 м²
€ 100,000
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

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