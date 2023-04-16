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Купить коттедж в Triandria Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 173 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продаются два одинаковых коттеджа в элитном районе города Салоники. Коттеджи находятся на ст…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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