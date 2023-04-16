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Купить квартиру с видом на море в Triandria Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 163 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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