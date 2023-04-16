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Купить недвижимость в Triandria Municipal Unit, Греция

16 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается квартира площадью 48 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 64 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Студия 1 ваннаяв Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 ванная
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 36 м²
€ 100,000
Property Code: HPS3618 - Studio FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €100.000 . This 36…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 91 м²
€ 260,000
Property Code: HPS3307 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €260.000 . This…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат 88 м²
€ 245,000
Property Code: HPS3305 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki 40 Ekklisies for €245.000 . This…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 163 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается дуплекс площадью 162 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий эта…
Вилла 6 спаленв Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 173 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Таунхаус 5 комнатв Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 145,000
Продается трехуровневый таунхаус в восточном районе г. Салоники. Площадь дома составляет 135…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продаются два одинаковых коттеджа в элитном районе города Салоники. Коттеджи находятся на ст…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 235,000
Продается квартира площадью 138 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 86,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 37,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 255,000
Продается квартира площадью 130 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…

Параметры недвижимости в Triandria Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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