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Купить таунхаус с бассейном в Греции

в Македонии и Фракии
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88 объектов найдено
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 4 комнатыв Афины, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,980,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 комнатыв Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнатыв Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 96 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 5 комнатв Афины, Греция
Таунхаус 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается таунхаус площадью 340 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 4 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 4 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
Таунхаус 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 335,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 3 спальнив oikismos phoinikes, Греция
Таунхаус 3 спальни
oikismos phoinikes, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Таунхаус 4 спальнив demos kassandras, Греция
Таунхаус 4 спальни
demos kassandras, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Таунхаус 4 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 3 спальнив The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 2 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
Таунхаус 6 комнатв Agia Marina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Agia Marina, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…

Параметры недвижимости в Греции

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