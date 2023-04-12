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Купить таунхаус с видом на горы в Греции

в Корфу
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502 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 3 спальнив Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 спальнив Пирги, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пирги, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 182,000
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальнив Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Nea Efesos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 3 спальнив Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 4 спальнив Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 390,000
Район :Ней Епиватес
Таунхаус 4 спальнив Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Таунхаус 5 комнатв Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальнив Maleme, Греция
Таунхаус 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается таунхаус площадью 66 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 4 спальнив Exohi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Exohi, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 2 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Korfalonas, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Korfalonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Korfalonas, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 4 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Кисамос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 365,000
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Maleme, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Maleme, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Крица, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Крица, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 3
€ 40,000
Продается таунхаус площадью 67 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. …
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв agios georgios, Греция
Таунхаус 3 комнаты
agios georgios, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 5 комнатв Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Таунхаус 4 комнатыв Лутра Ореас Еленис, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уров…
Таунхаус 2 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Кисамос, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 2 комнатыв Драмиа, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Драмиа, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 3 комнатыв Кисамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кисамос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 305,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Таунхаус 6 комнатв Nea Chrani, Греция
Таунхаус 6 комнат
Nea Chrani, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 4
€ 279,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 0 уровня…
Таунхаус 3 комнатыв Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной части Эгейского моря, принадлежит Гр…
Таунхаус 2 спальнив demos amyntaiou, Греция
Таунхаус 2 спальни
demos amyntaiou, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Lakkoma, Греция
Таунхаус 3 спальни
Lakkoma, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальнив Ganochora, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ganochora, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 176,000
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
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