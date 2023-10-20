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Дома в Тинос, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни с Spalni в Loutra, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Комплекс домов расположен недалеко от деревни Лутра на скале к морю. Расположение комплекса …
€310,000
Дом 3 спальни с Spalni в Loutra, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
This maisonetta is located only 100 meters from the great sandy beach in a cozy Loutra villa…
€150,000
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