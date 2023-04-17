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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Тинос, Греция

Municipality of Tinos
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Тинос
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Ктикадос, Греция
Квартира 1 спальня
Ктикадос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 38 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на втором этаже …
Квартира 3 спальнив Ormos Ysternion, Греция
Квартира 3 спальни
Ormos Ysternion, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 262,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на островах Греции. Квартира расположена на втором этаже…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тинос, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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