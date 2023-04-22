Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
Тира
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти