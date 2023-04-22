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Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
4
Municipality of Sikinos
2
Ia Municipal Unit
1
Тира
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великол…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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