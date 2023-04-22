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Коттеджи в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
4
Municipality of Sikinos
2
Ia Municipal Unit
1
Тира
1
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7 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Коттедж в Ия. Санторини, Греция
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
150 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
Коттедж 2 спальни в Perivolos Perissa, Греция
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 2,000,000
Santorini Island at Perivolos, one of the best part of the island, Erasmos Real Estate recom…
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великол…
Коттедж 3 спальни в Эмборион, Греция
Коттедж 3 спальни
Эмборион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 192,000
Продается дом площадью 120 кв.м. на земельном участке 440 кв.м. в районе Емборио, на острове…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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