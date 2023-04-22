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Жильё в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
15
Thira Municipal Unit
14
Тира
4
Municipality of Sikinos
2
Ia Municipal Unit
1
17 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 800,000
Santorini, Thira: In a unique part of the island Under construction Detached house for sale …
Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
360 м²
€ 1,600,000
Santorini, Thira: In a unique spot of the island, 2 Detached Houses, under construction, of …
Вилла 5 спален в Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Коттедж 4 спальни в Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Коттедж в Ия. Санторини, Греция
Коттедж
Ия. Санторини, Греция
150 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
Коттедж 2 спальни в Perivolos Perissa, Греция
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 2,000,000
Santorini Island at Perivolos, one of the best part of the island, Erasmos Real Estate recom…
Коттедж 2 спальни в Alopronia, Греция
Коттедж 2 спальни
Alopronia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
Вилла 4 спальни в Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
Дом 2 спальни в Акротирион, Греция
Дом 2 спальни
Акротирион, Греция
2 ванных комнат 144 м²
€ 375,000
Код недвижимости: 1473 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 144 кв.м, уровни 3 Санторин…
Дом 4 спальни в Акротирион, Греция
Дом 4 спальни
Акротирион, Греция
150 м²
€ 100,000
Код недвижимости: 1461 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, на фасаде Загородный дом общей площадью 150 кв…
Дом 2 спальни в Перисса, Греция
Дом 2 спальни
Перисса, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 350,000
Код недвижимости: 1302 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 75 кв.м, на первом этаже Са…
Дом 2 спальни в Перисса, Греция
Дом 2 спальни
Перисса, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
Код: 1197 - Перисса ПРОДАЕТСЯ Традиционный отдельно стоящий дом общей площадью 65 кв.м. Перв…
Вилла 6 спален в Karterados, Греция
Вилла 6 спален
Karterados, Греция
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,500,000
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
Квартира 4 спальни в Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
Квартира 4 спальни
Эксогония. Art Space Argyros Canava- популярная винодельня, Греция
2 ванных комнат 340 м²
€ 1,100,000
Ref: 174 - Thira Santorinis Продается 2-х этажный мезонет с 4 спальнями, 1 гостиной, 1 кухне…
Коттедж 3 спальни в Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
Коттедж 1 комната в Chora, Греция
Коттедж 1 комната
Chora, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается великол…
Коттедж 3 спальни в Эмборион, Греция
Коттедж 3 спальни
Эмборион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 192,000
Продается дом площадью 120 кв.м. на земельном участке 440 кв.м. в районе Емборио, на острове…

Параметры недвижимости в периферийная единица Тира (Санторини), Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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