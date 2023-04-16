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Купить вилла в Thira Municipal Unit, Греция

Тира
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3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Тира, Греция
Вилла 5 спален
Тира, Греция
320 м²
€ 2,000,000
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
Вилла 4 спальнив Монолифос, Греция
Вилла 4 спальни
Монолифос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 6 спаленв Karterados, Греция
Вилла 6 спален
Karterados, Греция
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,500,000
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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