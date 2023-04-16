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Купить коттедж в Thira Municipal Unit, Греция

Тира
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4 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Тира, Греция
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Коттедж 2 спальнив Perivolos Perissa, Греция
Коттедж 2 спальни
Perivolos Perissa, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 2,000,000
Santorini Island at Perivolos, one of the best part of the island, Erasmos Real Estate recom…
Коттедж 3 спальнив Karterados, Греция
Коттедж 3 спальни
Karterados, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 425,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
Коттедж 3 спальнив Эмборион, Греция
Коттедж 3 спальни
Эмборион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 192,000
Продается дом площадью 120 кв.м. на земельном участке 440 кв.м. в районе Емборио, на острове…

Параметры недвижимости в Thira Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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