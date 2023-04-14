Купить вилла с видом на горы в периферия Фессалия, Греция

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Municipality of Larissa
17
Лариса
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21 объект найдено
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Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
Вилла 3 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 399,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 2 спальни
Achladias, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 212,000
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальни
Municipality of Larissa, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
16 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 3 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
Вилла 4 спальни
Belokomiti, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция
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