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Купить вилла в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
17
Лариса
17
Лептокарья
10
South Pilio Municipality
5
Литохоро
4
Skiathos Municipality
3
Скиатос
3
Zagora - Mouresi Municipality
2
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31 объект найдено
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 2 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 10 спаленв Скиатос, Греция
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
10 Количество комнат 8 ванных комнат 640 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
Вилла 6 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 7 спаленв Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 1 комнатав Palaios Panteleimonas, Греция
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
Вилла 4 комнатыв Литохоро, Греция
Вилла 4 комнаты
Литохоро, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 650,000
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
Вилла 3 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 3 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
Вилла 3 спальнив Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Вилла 6 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Вилла 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 399,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 1 комнатав Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,250,000
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
Вилла 2 спальнив Achladias, Греция
Вилла 2 спальни
Achladias, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 212,000
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 4 спальнив Municipality of Larissa, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Larissa, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 12 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 12 спален
Лептокарья, Греция
16 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
Вилла 5 комнатв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,250,000
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
Вилла 9 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
Вилла 5 спаленв South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 4 спальнив Волос, Греция
Вилла 4 спальни
Волос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
Вилла 3 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 3 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 6 спаленв Achladias, Греция
Вилла 6 спален
Achladias, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
Вилла 6 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 спаленв Platamonas, Греция
Вилла 5 спален
Platamonas, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 5
€ 800,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
Вилла 6 спаленв Литохоро, Греция
Вилла 6 спален
Литохоро, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 580,000
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Вилла 4 спальнив Belokomiti, Греция
Вилла 4 спальни
Belokomiti, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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