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Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на море в периферия Фессалия, Греция
Municipality of Larissa
9
Лариса
9
Лептокарья
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11 объектов найдено
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Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальни
Kato Sotiritsa, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 75,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция
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