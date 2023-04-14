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Купить таунхаус в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
9
Лариса
9
Лептокарья
3
Литохоро
3
South Pilio Municipality
2
Волос
2
Platamonas
1
Неа-Анхиалос
1
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13 объектов найдено
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Таунхаус 4 спальнив Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 4 спальнив Эгани, Греция
Таунхаус 4 спальни
Эгани, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 1 спальняв Лептокарья, Греция
Таунхаус 1 спальня
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 3 спальнив Лептокарья, Греция
Таунхаус 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
Таунхаус 2 спальнив South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 138 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
Таунхаус 5 спаленв Волос, Греция
Таунхаус 5 спален
Волос, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
Таунхаус 2 спальнив Kato Sotiritsa, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kato Sotiritsa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
Таунхаус 2 спальнив Palaios Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни
Palaios Panteleimonas, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальнив Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 154 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 2 спальнив Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 75,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
Таунхаус 10 спаленв Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 240,000
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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