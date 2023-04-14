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Купить недвижимость с видом на море в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
149
Лариса
149
Лептокарья
88
Литохоро
39
South Pilio Municipality
13
Волос
11
Platamonas
10
Zagora - Mouresi Municipality
7
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136 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальняв Литохоро, Греция
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спаленв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальнив Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 3 спальнив Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнатыв Литохоро, Греция
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 2 спальнив Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 55,000
Продается квартира площадью 46 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 80,000
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнатыв Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальнив Загора, Греция
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 1 комнатав Литохоро, Греция
Квартира 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 65,000
Продается квартира площадью 38 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 5 комнатв Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Вилла 2 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 7 спаленв Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальнив Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 4 спальнив Лептокарья, Греция
Вилла 4 спальни
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 7 спаленв Skotina, Греция
Коттедж 7 спален
Skotina, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
Квартира 1 спальняв Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Вилла 6 спаленв Лептокарья, Греция
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальнив Литохоро, Греция
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 7 спаленв Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальнив Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 1 комнатав Palaios Panteleimonas, Греция
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
Квартира 2 спальнив Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Коттедж 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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