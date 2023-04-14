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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Купить недвижимость с видом на горы в периферия Фессалия, Греция
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Лариса
149
Лептокарья
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135 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 1 уровнях…
Коттедж 5 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 193,000
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 2 комнаты
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 120,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 247,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 2 комнаты
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 комнаты
Giannota, Греция
4 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 150,000
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 89,900
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 2 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 199,900
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
11 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
Коттедж 2 спальни
Skotina, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальни
Giannota, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 180,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
Квартира 1 спальня
Литохоро, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
Вилла 6 спален
Лептокарья, Греция
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальни
Литохоро, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 624 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Таунхаус 4 спальни
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 230,000
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 3 спальни
Лептокарья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Вилла 1 комната
Palaios Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
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Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция
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